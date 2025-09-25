Dışişleri Bakan Yardımcıları New York’ta: BM 80. Genel Kurulu Temasları

Dışişleri Bakan Yardımcıları New York'ta BM 80. Genel Kurulu'nda Temaslarda Bulundu

Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu kapsamında görev yapan Dışişleri Bakan Yardımcıları Nuh Yılmaz ve Zeki Levent Gümrükçü, ABD'nin New York kentinde kapsamlı diplomatik temaslarda bulundu.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımlara göre, Yılmaz ve Gümrükçü, BM 80. Genel Kurulu marjında bir dizi toplantıya katıldı ve ikili ile çok taraflı görüşmeler gerçekleştirdi.

Yılmaz'ın Görüşmeleri ve Mesajları

Nuh Yılmaz, Katar'ın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi ile bir araya gelerek ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Yılmaz, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile yaptığı görüşmede, Türkiye'nin UNRWA'ya yönelik güçlü desteğini teyit etti.

Yılmaz ayrıca İki Devletli Çözümün Uygulanması İçin Küresel İttifak Bakanlar Toplantısı'na katılarak, Gazze'de devam eden soykırımın sona erdirilmesi için kalıcı ateşkes ve insani yardımların kesintisiz akışı çağrısında bulundu. İki devletli çözümün hayata geçirilmesine yönelik geri dönülmez adımlar atılması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, İsrail'in insanlığa karşı işlediği suçları ifşa etmenin tüm uluslararası toplumun ortak görevi olduğunu kaydetti.

Gümrükçü'nün Katılımları

Zeki Levent Gümrükçü ise BM marjında Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na iştirak etti ve bölgesel işbirliği gündemini değerlendirdi.

Her iki bakan yardımcısının New York temasları, Türkiye'nin hem bölgesel hem de çok taraflı diplomasi gündemindeki aktif rolünü sürdürdüğünü ortaya koydu.