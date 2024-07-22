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Dışişleri Bakan Yardımcısı Duran, ABD Büyükelçisi Flake'i Ağırladı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ile önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 19:31
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 19:31
Dışişleri Bakan Yardımcısı Duran, ABD Büyükelçisi Flake'i Ağırladı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran'ın Ziyareti

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'i kabul ederek iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek amacıyla önemli görüşmeler yaptı.

Görüşmelerin İçeriği

Duran, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, nezaket ziyareti çerçevesinde kabul ettiği Flake ile iki ülkenin gündeminde yer alan birçok konuyu ele aldıklarını belirtti. Bu görüşmelerin, iki ülke arasındaki diyalog ve iş birliğini artırma adına faydalı olduğu ifade edildi.

Görüşmeye Dair Detaylar

Paylaşımında, Duran ve Flake'in birlikte çekilen fotoğrafına da yer vererek, bu tür görüşmelerin karşılıklı anlayışı geliştirmek adına önemini vurguladı.

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