Dışişleri Bakan Yardımcısı Duran, İslamofobi ile Mücadele Merkezinin Açılışında Vurgu Yaptı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, İslamofobi ile Mücadele Merkezi'nin Açılışında

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Ankara Bilim Üniversitesi'nde düzenlenen İslamofobi ile Mücadele Merkezi ve İslamofobi Araştırma Enstitüsü'nün açılış törenine katıldı.

Törende konuşan Duran, dünya genelinde ve özellikle Batı'da İslam karşıtlığının, ırkçılığın ve yabancı düşmanlığının son derece endişe verici bir seviyeye ulaştığını belirtti. Duran, "İslam karşıtlığı, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı ne yazık ki tüm dünyada ve özellikle batıda endişe verici bir boyuta ulaşmış durumdadır." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, yurt dışındaki camilere ve Kur'an-ı Kerim'e sık sık saldırıların gerçekleştiğine, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerin Avrupa'daki büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim yakılması gibi nefret suçlarının işlendiğine dikkat çekti.

Duran, "Müslümanları aşağılamayı ve ötekileştirmeyi hedefleyen menfur eylemler, tüm insanlık adına utanç vericidir." dedi. Nefret suçlarıyla mücadelede Müslümanların hak ve onurlarının korunmasının önemine de değinerek, evrensel eşitlik ve toplumsal kapsayıcılığın güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Duran, artan düşmanlık karşısında sessiz kalamayacaklarını açıklayarak, Türkiye’nin bu konuda aktif diplomasi yürüttüğünü ifade etti: "Türkiye olarak ilgili ülkelerle hem ikili temaslar yoluyla hem de çok taraflı görüşmelerle yürüttüğümüz bir aktif diplomasi söz konusudur."

Bakan Yardımcısı, Birleşmiş Milletler (BM) gibi uluslararası platformlarda farkındalığın artırılması yönündeki çabaların desteklendiğini söyleyerek, BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos'un, BM Genel Sekreteri'nin İslamofobiyle Mücadele Özel Temsilcisi olarak atanmasının çok önemli bir adım olduğunu belirtti.

Duran, bu yıl devralacakları İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanlığı döneminde de İslam düşmanlığıyla mücadelelerini aktif bir şekilde sürdüreceklerini ifade etti.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının güvenliğinden de bahseden Duran, İslam karşıtı saldırıların faillerinin tespit edilmesi için çalışacaklarını söyledikten sonra, "İslam'a karşı olan bu yabancı düşmanı saldırı ve eylemler karşısında vatandaşlarımızın yanındayız." dedi.

Ayrıca, Ankara Bilim Üniversitesi İslamofobi ile Mücadele Merkezi ve İslamofobi Araştırma Enstitüsü'nün bu konuda değerli çalışmalar yapacağına olan inancını dile getirdi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran (fotoğrafta), Ankara Bilim Üniversitesi İslamofobi ile Mücadele Merkezi ve İslamofobi Araştırma Enstitüsünün açılış törenine iştirak etti. Duran, programda konuşma yaptı.