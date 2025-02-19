Dışişleri Bakan Yardımcısı Ekinci, Irak Petrol Bakanı ile Görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ekinci, Irak Petrol Bakanı Abdulgani ile Bağdat’ta Görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ayşe Berris Ekinci, Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani ile Bağdat'ta önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bu görüşmede Türkiye ile Irak arasında petrol alanında işbirliğinin geliştirilmesi imkanlarının ele alındığı ifade edildi.

IKBY Başkanı ile Görüşme

Ayrıca, Ekinci’nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile Erbil'de bir başka görüşme yaptığı belirtildi. Bu toplantıda, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler detaylı bir şekilde ele alındı.