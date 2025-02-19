Dışişleri Bakan Yardımcısı Ekinci, Irak Petrol Bakanı ile Görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ekinci, Irak Petrol Bakanı Abdulgani ile petrol işbirliği üzerine Bağdat'ta bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 12:07
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 12:07
Dışişleri Bakan Yardımcısı Ekinci, Irak Petrol Bakanı ile Görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ekinci, Irak Petrol Bakanı Abdulgani ile Bağdat’ta Görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ayşe Berris Ekinci, Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani ile Bağdat'ta önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bu görüşmede Türkiye ile Irak arasında petrol alanında işbirliğinin geliştirilmesi imkanlarının ele alındığı ifade edildi.

IKBY Başkanı ile Görüşme

Ayrıca, Ekinci’nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile Erbil'de bir başka görüşme yaptığı belirtildi. Bu toplantıda, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler detaylı bir şekilde ele alındı.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: '100+2 Süreli Müze Sergileri Projesi' Açılışında Öncelik Kültürel Miras
2
Denizli'de Sporcu Öğrencileri Taşıyan Midibüs Devrildi: 18 Yaralı Taburcu, 2 Kayıp
3
Emlak Konut'tan Orta Gelir Grubuna Yönelik 'Kazançlı Yatırım Kampanyası'
4
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Katılacak
5
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Japonya'da Türk Toplumuyla Buluştu
6
Kastamonu Valiliği'nden Çocuklara Kar Tatili Mesajı: Eğlencenin Keyfini Çıkarın!

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!