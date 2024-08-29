Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz İİT Toplantısına Katılıyor

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, İİT Toplantısında Türkiye'yi Temsil Edecek

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ve beraberindeki heyet, bugün Kamerun'un başkenti Yaounde'de başlayacak olan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 50. Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) Toplantısı'na katılacak.

Toplantının İçeriği ve Katılımcılar

Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Türkiye'yi temsil edecek olan Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz'ın katılacağı bu önemli toplantıya, toplamda 55 İİT üye ve gözlemci ülkeden katılım sağlaması beklenmektedir.

Gündemdeki Meseleler

Yarın sona erecek olan toplantıda Türkiye, Gazze başta olmak üzere, uluslararası ve bölgesel düzeyde önemli meselelerle ilgili yaklaşımını paylaşacaktır. Türkiye’nin Filistin davasına olan destekleri, Suriye krizinin sonlandırılmasına yönelik çalışmaları ve Kıbrıs Türkü ile Batı Trakya Türk Azınlığı'nın temel haklarına duyulan hassasiyet, İİT üye ülkelerine aktarılacak.

İkili Görüşmeler ve Geçmiş Ev sahiplikleri

Bakan Yardımcısı Yılmaz’ın toplantı çerçevesinde İİT üyesi ülkelerin mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapması da öngörülmektedir. Dışişleri Bakanları Konseyi'nin ev sahipliği sırasıyla Afrika, Asya ve Arap grubu ülkeleri arasında dönmektedir. Türkiye, 1976, 1991 ve 2004 yıllarında düzenlenen DBK toplantılarına ev sahipliği yaparak DBK Dönem Başkanlığını 3 kez üstlenmiştir.

Gelecek Dönemdeki Ev Sahipliği

Türkiye'nin 2025 yılında İİT 51. DBK Toplantısı'na ev sahipliği yapma adaylığı, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da 2022'de gerçekleştirilen 48. DBK sırasında ilan edilmiş ve Gambiya'da düzenlenen 15. İslam Zirvesi'nde bu durum kabul edilmiştir. Bu konudaki nihai kararın ise Yaounde'de alınması beklenmektedir.