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Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, AB'nin Orta Doğu Temsilcisi Koopmans ile Görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, AB Orta Doğu Barış Süreci Temsilcisi Sven Koopmans ile kritik görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 19:56
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 19:56
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, AB'nin Orta Doğu Temsilcisi Koopmans ile Görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz ile AB Temsilcisi Koopmans Arasında Önemli Görüşme

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Avrupa Birliği (AB) Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Sven Koopmans ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Bakanlık, bu önemli görüşmeye dair detayları X sosyal medya platformu üzerinden paylaştı. Paylaşımda, Yılmaz'ın, Koopmans ve heyeti ile gerçekleştirdikleri toplantıda, Orta Doğu ve Filistin bölgesindeki güncel gelişmelerin ele alındığı belirtilmiştir.

Bu görüşme, bölgedeki barış sürecinin ilerlemesi açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

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