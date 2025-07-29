Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz: 'İsrail'in Gazze'deki Soykırımı Uluslararası Düzen İçin Kara Bir Lekedir'

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde düzenlenen Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta İsrail'in Gazze'deki soykırımının uluslararası düzende kara bir leke olduğunu ifade etti.

Fransa ve Suudi Arabistan'ın öncülüğünde gerçekleştirilen ve 3 gün sürecek olan BM Filistin Konferansı'na Türkiye adına katılan Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti: "İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım, uluslararası düzende kara bir lekedir. Bu soykırımın devam etmesiyle uluslararası düzenin olumsuz etkilendiğine dair işaretler var."

Yılmaz, İsrail'in sürekli olarak işlediği soykırımların uluslararası düzenin sorgulanmasına neden olduğunu ve bunun bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı. "Mevcut koşullar altında acil ve kalıcı bir ateşkes en acil önceliktir; saldırgan (İsrail) buna zorlanmadıkça ateşkes mümkün değildir," diyerek, Gazze'de yaşanan insanlık felaketine son verme yükümlülüğüne dikkat çekti.

Filistin'in tanınmasına da değinen Yılmaz, "Bu çerçevede, tanınma yönündeki tüm son adımları memnuniyetle karşılıyoruz. Bu acil siyasi adımların yanı sıra Filistin yönetimine kapasite geliştirme konusunda da yardımcı olmalıyız," şeklinde konuştu. Yılmaz, Filistin devletinin tanınmasının, henüz bunu yapmamış olanlar için atılması gereken en yakın adım olduğunu belirtti.

Filistin'in yeniden inşasına yönelik çalışmaların gecikmeden başlaması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, Türkiye'nin bu çabalara aktif olarak katkıda bulunmaya hazır olduğunu ifade etti. Ayrıca, kurulması gereken Filistin devleti ve Filistinlilerin güvenliğinin sağlanması gerektiğini belirterek, "Filistin'in, BM'nin silah transferini yasaklaması ve saldırganla ticaretin durdurulması gibi zorlayıcı önlemlerle yürütülmesi gereken güçlü ve somut bir siyasi dayanışmaya ihtiyacı var," dedi.

Son olarak, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarıyla ilgili olarak Yılmaz, "21. yüzyılın sonunda yaşanan yerleşimci terörizmi cezasız kalmamalı, yerleşimciler ve onları destekleyenler sonuçlarına katlanmalıdır," değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde düzenlenen Filistin meselesine barışçıl bir çözüm bulunması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'a katıldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde düzenlenen Filistin meselesine barışçıl bir çözüm bulunması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'a katıldı.