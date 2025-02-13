Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, Paris'te BM Suriye Temsilcisi ile Görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz ve BM Temsilcisi Pedersen Görüşmesi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Suriye konulu uluslararası konferans kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile bir araya geldi.

Bakanlık tarafından X hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre, Yılmaz ve Pedersen arasındaki görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ve BM'nin ülkedeki çalışmaları detaylı bir şekilde ele alındı.

Konferansın Amacı ve Gelecek Planları

Katılımcılar arasında Suriye, bölge ve Avrupa-Atlantik coğrafyasından paydaş ülkeler ile uluslararası kuruluş temsilcilerinin yer aldığı konferans, Suriye'de istikrar ve güvenliğin sağlanmasına yönelik atılacak adımlara odaklanmayı hedefliyor.

Bu konferans, 14 Aralık 2024'te Ürdün'ün Akabe kentinde ve 12 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilecek Suriye konulu toplantıların devamı niteliği taşıyor.