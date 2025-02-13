Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, Paris'te Suriye Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Suriye konulu uluslararası konferans marjında Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi.

Yılmaz, X sosyal medya platformu üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımda, bu önemli görüşmeyi duyurdu. Paris’te düzenlenen konferansın, Suriye’deki güncel gelişmeler ve ikili ilişkiler hakkında görüş alışverişinde bulunmak amacıyla yapıldığını ifade etti.

Bu uluslararası konferansa, Suriye'den, bölgeden ve Avrupa-Atlantik coğrafyasından paydaş ülkelerin yanı sıra ilgili uluslararası kuruluş temsilcileri katıldı. Konferansta, Suriye’de istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik atılabilecek adımlara odaklanılması bekleniyor.

Ayrıca, bu konferans, 14 Aralık 2024'te Ürdün'ün Akabe kentinde ve 12 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Suriye konulu toplantıların devamı niteliğini taşıyor.