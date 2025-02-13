DOLAR
36,1 0,07%
EURO
37,73 -0,63%
ALTIN
3.385,19 -0,56%
BITCOIN
3.440.242,85 1,8%

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, Paris'te Suriye Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Paris’te Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile Suriye'deki gelişmeler üzerine görüştü.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 18:48
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 18:48
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, Paris'te Suriye Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, Paris'te Suriye Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Suriye konulu uluslararası konferans marjında Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi.

Yılmaz, X sosyal medya platformu üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımda, bu önemli görüşmeyi duyurdu. Paris’te düzenlenen konferansın, Suriye’deki güncel gelişmeler ve ikili ilişkiler hakkında görüş alışverişinde bulunmak amacıyla yapıldığını ifade etti.

Bu uluslararası konferansa, Suriye'den, bölgeden ve Avrupa-Atlantik coğrafyasından paydaş ülkelerin yanı sıra ilgili uluslararası kuruluş temsilcileri katıldı. Konferansta, Suriye’de istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik atılabilecek adımlara odaklanılması bekleniyor.

Ayrıca, bu konferans, 14 Aralık 2024'te Ürdün'ün Akabe kentinde ve 12 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Suriye konulu toplantıların devamı niteliğini taşıyor.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı Ziyaret Etti
2
İngiltere ve Çin Dışişleri Bakanları Ekonomik İlişkileri ve Küresel Sorunları Ele Aldı
3
Nevşehir'de Buzlanma Nedeniyle Eğitime 1 Gün Ara Verildi
4
Kadıköy'de Müzisyen Çınar Ersanlı'nın Öldürülmesi: İddianame Hazırlandı
5
Moldova, Kişinev'deki 'Rus Evi'ni Kapatma Kararını Açıkladı
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'dan Ayrıldı

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!