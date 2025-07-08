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Dışişleri Bakanı Fidan, 17. BRICS Zirvesi'ni Değerlendirdi: 'Uluslararası Toplumda İsrail'e Duyulan Destekte Azalma Var!'

Dışişleri Bakanı Fidan, 17. BRICS Zirvesi sonrası açıklamalarda bulundu, Gazze'deki soykırıma dikkat çekti ve diplomasi vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 08.07.2025 11:18
Güncelleme Tarihi: 08.07.2025 11:18
Dışişleri Bakanı Fidan, 17. BRICS Zirvesi'ni Değerlendirdi: 'Uluslararası Toplumda İsrail'e Duyulan Destekte Azalma Var!'

Dışişleri Bakanı Fidan, BRICS Zirvesi Sonrası Önemli Açıklamalarda Bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 17. BRICS Zirvesi sonrası düzenlediği basın toplantısında önemli konulara değindi. Fidan, Gazze'deki soykırımı gündeme getirerek, "Uluslararası sistemdeki İsrail'i destekleyen bazı aktörler bile kendini İsrail'den uzakta tutmayı öncelediler. Çünkü soykırımcı İsrail ile bir arada durmak artık hiç kimseyi iyi durumda göstermiyor" dedi.

Türkiye'nin BRICS Zirvesindeki Rolü

Bakan Fidan, 6-7 Temmuz tarihleri arasında Rio de Janeiro'da gerçekleştirilen zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katıldığını belirtti. Türkiye'nin bu platformda yer almasının, uluslararası duruşunu ve etkisini artırdığını ifade etti.

Uluslararası Sorunlar ve Çözüm Önerileri

BRICS Zirvesi'nde ele alınan konular arasında, uluslararası sistemdeki hataların giderilmesi ve reform gerekliliği vurgulanırken, yapay zeka, iklim değişikliği ve sağlık konularına dair oturumların düzenlendiği aktarıldı. Ayrıca, Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" sözünü hatırlatarak, bu ifadenin uluslararası adaletsizliklerin altını çizdiğini belirtti.

İsrail'e Karşı Durum Değişikliği

Fidan, BRICS'te yayınlanan bildiride, İsrail'in saldırıları ve eleştirilerin arttığını belirtti. Gazze'deki soykırımın zirveye ulaşmasından itibaren, uluslararası toplumun İsrail'e olan desteğinin azaldığını ifade etti.

Ateşkes ve İnsani Yardımlar

Fidan, arabuluculuk çabalarının devam ettiğini ve "ateşkesin bir an önce geçerli hale gelmesi, insani yardımların başlaması" gerektiğinin altını çizdi. Taraflarla yapılan müzakerelerin olumlu ilerleme kaydettiğini belirten Fidan, "Dileğimiz odur ki, ateşkes hayata geçsin, insani yardımlar bir an önce başlasın, bu soykırım dursun" ifadelerini kullandı.

İstanbul Barış Müzakereleri ve Liderler Zirvesi

Fidan, İstanbul Barış Müzakereleri'nin olumlu sonuçlar doğurduğunu ve iki taraf arasında önemli değişimlere yol açtığını ifade etti. Olası bir liderler zirvesinin düzenlenmesi konusunu da gündeme getirerek, diplomasi trafiğinin devam edeceğini söyledi.

Bakan Fidan, BRICS gibi platformların uluslararası barış müzakereleri için büyük bir fırsat sunduğunu dile getirdi ve işbirliği çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 6-7 Temmuz'da Rio de Janeiro'da gerçekleştirilen 17. BRICS Zirvesi...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 6-7 Temmuz'da Rio de Janeiro'da gerçekleştirilen 17. BRICS Zirvesi sonrasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 6-7 Temmuz'da Rio de Janeiro'da gerçekleştirilen 17. BRICS Zirvesi...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 6-7 Temmuz'da Rio de Janeiro'da gerçekleştirilen 17. BRICS Zirvesi sonrasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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