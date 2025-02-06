Dışişleri Bakanı Fidan, 6 Şubat Depremlerini Andı

Dışişleri Bakanı Fidan, 6 Şubat Depremlerinin İkinci Yıldönümünde Anma Mesajı Yayınladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ikinci yılında hayatını kaybedenleri rahmetle anarak, ölenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Fidan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: "6 Şubat depremlerinin ikinci yılında, hayatını kaybeden kardeşlerimizi rahmetle anıyor, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. İlk günden bu yana milletimizle omuz omuza, yaraları sarmak ve şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak için tüm imkanlarımızla çalışıyoruz."

Bakan Fidan, yaşanan felaketin ardından desteğini esirgemeyen dost ve kardeş ülkelere de şükranlarını sundu.