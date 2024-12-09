Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile Suriye Konusunu Görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Guterres ile Suriye Üzerine Görüşme Yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Suriye konusunu ele almak üzere telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Fidan ve Guterres'in telefonda gerçekleştirdiği görüşmede, Suriye ve bölgedeki son durum detaylı bir şekilde değerlendirildi.

Ayrıca, görüşme sırasında Suriye'de siyasi geçişin düzenli bir şekilde sağlanması, insani yardımların ulaştırılması ve ülkenin yeniden inşası için BM başta olmak üzere uluslararası toplumun alabileceği adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.