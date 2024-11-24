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Dışişleri Bakanı Fidan, BM Medeniyetler İttifakı 10. Küresel Forumu'na Katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 25-27 Kasım'da Portekiz'de düzenlenecek BM Medeniyetler İttifakı 10. Küresel Forumu'na katılacak.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 14:12
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 14:12
Dışişleri Bakanı Fidan, BM Medeniyetler İttifakı 10. Küresel Forumu'na Katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 25-27 Kasım 2023 tarihlerinde Portekiz'in Cascais kentinde düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı 10. Küresel Forumu'na katılacak.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre, Türkiye, 2005 yılından bu yana İspanya ile eş sunuculuğunu yürüttüğü forumda, Medeniyetler İttifakı'nın öncelikli faaliyetleri ve geleceğe dair vizyonu üzerine önemli konuları ele alacak.

Bu yıl düzenlenecek forumda, ırkçılık, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı gibi sorunlar üzerine uluslararası toplumun atması gereken somut adımlar tartışılacak.

Forumda Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos ve İspanya Kralı 6. Felipe gibi önemli isimler de yer alacak.

Bakan Fidan, açılış konuşmasında, Medeniyetler İttifakı'nın kuruluşunun üzerinden yaklaşık 20 yıl geçmesine rağmen kutuplaşmanın, ayrımcılığın ve aşırıcılığın yükselişte olduğuna dikkat çekecek ve Orta Doğu'daki kronik sorunlara çözüm bulunması gerektiğini vurgulayacak.

Bunun yanı sıra, Müslümanlara yönelik İslam karşıtlığı ile mücadelede ortak bir tutum benimsenmesi çağrısında bulunarak, BM İslamofobiyle Mücadele Özel Elçisi atanmasının önemine değinecek.

Forum kapsamında yapılan Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Bakanlar Toplantısı'nda Fidan, katılımcılara hitap edecek ve toplantının sonunda Cascais Bildirisi kabul edilecek.

Türkiye, medeniyetler arasında hoşgörü ve barış sağlanması amacıyla BM Medeniyetler İttifakı'na kurulduğu günden itibaren mali ve siyasi destek veriyor. Türkiye, İslamofobi ile mücadeleyi önceliklendiren eylem planlarıyla ittifakın daha etkin olmasını sağlamak üzere çabalarını sürdürüyor.

Medeniyetler İttifakı, Türkiye ve İspanya tarafından 2005 yılında hayata geçirilmiş ve zamanla BM girişimi olarak kabul edilmiştir. Hedefleri arasında eğitim, gençlik, medya, göç ve kadın hakları gibi alanlarda işbirliğini teşvik etmek bulunuyor.

Dostlar Grubu ise 131 devlet ve 29 uluslararası kuruluştan oluşarak, Medeniyetler İttifakı'nın çalışmalarını desteklemeyi amaçlıyor. En son Küresel Forum ise 2022 yılında Fas'ta gerçekleştirilmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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