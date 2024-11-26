Dışişleri Bakanı Fidan'dan Çarpıcı Açıklamalar: Medeniyetler Çatışmasına Yakınız

Dışişleri Bakanı Fidan, Medeniyetler İttifakı'nda konuştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı 10'uncu Küresel Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımının sorunları daha da kötüleştirdiğini vurguladı ve "Medeniyetler çatışmasına gerçek anlamda hiç bu kadar yakın olmamıştık. Bu, insanlık için bir uyarıdır." dedi.

Uluslararası Sistemde Parçalanma Tehlikesi

Bakan Fidan, sessiz kalmanın uluslararası sistemde daha fazla parçalanmaya yol açacağını belirterek "Ne kadar sessiz kalırsak o kadar çok parçalanma meydana gelecektir." ifadelerini kullandı.

Orta Doğu Sorunları ve Kalıcı Barış

Bakan, 2006 yılında yüksek düzeyli grubun raporu ile ortaya konan şartların günümüzdeki olaylarla birebir örtüştüğünü ifade etti. Fidan, Orta Doğu'daki sorunlar çözülmeden kalıcı barışın sağlanmasının mümkün olmayacağının altını çizdi.

Gazze'deki İnsanlık Krizi

Gazze'de masum çocuklar da dahil olmak üzere on binlerce insanın yaşamını yitirdiğini ve milyonlarca insanın açlık, yoksulluk ve ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını dile getiren Fidan, "Ufukta barış görünmediğine" dikkat çekti.

Barış İttifakına Çağrı

Bakan Fidan, Medeniyetler İttifakı'nı destekleyen ülkelerin Gazze'deki insani felakete sessiz kalamayacaklarını belirterek, aynı zamanda "Ateşkes kelimesini telaffuz etmekten dahi aciz olanlar ise yoklar." dedi. Uluslararası hukuka saygı duymayanların bu toplantıda yer almadığını vurgulayarak, bu grubun bir barış ittifakı olduğunu ifade etti.

(Sürecek)

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.