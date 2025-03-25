Dışişleri Bakanı Fidan'dan Erdoğan ve Ailesine Yönelik Hakaretlere Sert Yanıt

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Açıklama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul Saraçhane'de gerçekleşen gösterinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, merhum annesine ve ailesine yöneltilen hakaretlere sert bir tepki gösterdi.

Sosyal Medya Üzerinden Yaptığı Paylaşım

Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Saraçhane'de Sayın Cumhurbaşkanımıza ve rahmetli annesine yönelik yapılan edepsiz saldırı sadece bir ahlak çöküntüsünün işareti değil, aynı zamanda toplumsal huzuru hedef alan kirli bir zihnin ürünüdür." ifadelerine yer verdi.

Hukuk Önünde Hesap Verilecek

Söz konusu davranışları şiddetle kınayan Fidan, "Sokakları karıştırmaya çalışanların ve nefret dilini destekleyenlerin akıbeti, milletimizin feraseti karşısında eriyip gitmek olacak ve bu rezilliğin hesabı hukuk önünde muhakkak sorulacaktır." diyerek, toplumsal barışa karşı olan bu tür eylemlerin mutlaka bedelini ödeyeceğini vurguladı.