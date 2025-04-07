Dışişleri Bakanı Fidan'dan Irak ile Terörle Mücadele Açıklamaları

Dışişleri Bakanı Fidan, Irak ile Terörle Mücadelede Beklentilerini Açıkladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak merkezli UTV kanalında gerçekleştirdiği röportajda, Irak ile terörle mücadeleye dair önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, "Irak, DEAŞ'la nasıl mücadele ettiyse, bizim beklentimiz PKK'yla da aynı mücadelenin verilmesi" şeklinde konuştu.

İkili İlişkilerin Önemi

Fidan, Türkiye ile Irak arasındaki tarihsel, coğrafi ve kültürel bağların iki ülke ilişkileri için vazgeçilmez olduğunu ve bu ilişkilerin güçlü bir temel taşıdığını belirtti. Sınır komşularıyla olan ilişkilerin, temel boyutlarıyla her zaman önemli olduğunu vurgulayarak, "Irak'ın durumunun çok iyi olmasını, tüm sorunlarının çözülmesini arzuluyoruz" ifadelerini kullandı.

Irak'a Destek ve İşbirliği

Türkiye'nin Irak'a destek amacıyla son 20 yıldır gösterdiği çabaları dile getiren Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyareti sırasında 27 anlaşmanın imzalandığını hatırlattı. Bu anlaşmaların su, enerji, güvenlik ve ticaret gibi alanlarda önemli olduğunu kaydetti.

PKK'nın Irak'taki Varlığı

Bakan Fidan, PKK'nın Türkiye'yi tehdit eden bir terör örgütü olduğunu ve Irak topraklarında birçok bölgeyi işgal ettiğini vurgulayarak, Irak hükümetinin PKK'ya karşı alacağı tedbirlerin hem kendi güvenliği hem de bölgesel güvenlik açısından önem taşıdığını belirtti.

Irak'tan Beklentiler

Fidan, "Irak hükümeti, PKK ile mücadelede kararlılığını artırmalıdır. Umuyoruz ki Irak hükümeti, PKK'yı temizlerken DEAŞ'a karşı gösterdiği kararlılığı aynı şekilde sürdürecektir" diyerek, Irak'ın bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü korumasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

İşbirliğine Yönelik Vurgular

Türkiye ve Irak arasındaki işbirliğinin terörle mücadelede daha da güçlendirilmesi gerektiğini kaydeden Fidan, iki ülkenin güvenlik alanındaki işbirliklerinin önemli gelişmelere yol açabileceğini söyledi. Başbakan Sudani ve Irak Dışişleri Bakanı ile yapılan toplantıların bu yönde atılan adımlar olduğunu vurguladı.

Tüm Iraklılara Yönelik Yaklaşım

Fidan, "Irak sadece bir etnik gruba ait değil; ister Şii, ister Sünni, ister Türkmen, ister Kürt olsun, tüm Iraklılara aittir. Bu nedenle, tüm kesimlerin haklarının korunması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Suriye ile Irak İlişkileri

Son olarak, Fidan, Suriye'nin yeni yönetimiyle Irak arasında ilişkilere dikkat çekti. Suriye'nin, komşularına yönelik bir tehdit oluşturmaması gerektiğini vurgulayarak, bölgedeki güvenliğin sağlanması için işbirliğinin önemine değindi.