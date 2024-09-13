Dışişleri Bakanı Fidan'dan İspanya'nın Filistin Desteğine Övgü

Bakan Hakan Fidan, İspanya'nın Filistin davasına verdiği desteği vurgulayarak, uluslararası adaletin önemini açıkladı.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 22:50
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 22:50
Dışişleri Bakanı Fidan'dan İspanya'nın Filistin Desteğine Övgü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İspanya'ya Teşekkür

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya'nın Filistin davasına verdiği desteği büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Fidan, bu konuda yaptığı açıklamada, "İspanya'nın Filistin davasına verdiği desteği takdirle karşılıyoruz," dedi.

Madrid Temasları ve İki Devletli Çözüm

Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği temsilcileriyle birlikte İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ev sahipliğinde Madrid'de bir araya geldiklerini hatırlatarak, "İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüştüğümüz Madrid temaslarımızda, iki devletli çözüme olan desteğin arttığını gözlemliyoruz," şeklinde konuştu.

Adalet ve İki Devletli Çözüm Ümidimiz

Fidan, daha fazla Avrupa ülkesinin Filistin'i tanıma sürecine girmesinin ve Uluslararası Adalet Divanındaki davaya daha fazla ülkenin müdahil olmasının uluslararası adalet için umut verici olduğunu belirtti. "İsrail'in hiçbir bedel ödememesi ve ABD tarafından kayıtsız şartsız desteklenmesi, uluslararası sistemi zayıflatmıştır. Bu durum Batılı ülkeler tarafından da anlaşılmaya başlandı," ifadelerini kullandı.

Dünya Kamuoyunun Değişen Perspektifi

Dünya kamuoyunun artık Filistin meselesini yalnızca İsrail ve destekçilerinin perspektifinden görmediğini vurgulayan Fidan, "İnsani vicdanın ön plana çıktığı bir döneme geçiyoruz. Hem Filistin’in hem de İsrail’in barış ve güvenlik içinde yaşayacağı iki devletli çözüm, İsrail için tarihi bir fırsattır. Umarım bu fırsat çok geç olmadan değerlendirilir," dedi.

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