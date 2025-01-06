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Dışişleri Bakanı Fidan'dan Kritik Açıklama: PKK'ya Geçit Yok!

Dışişleri Bakanı Fidan, Batılı ülkelerin bölgede PKK'yı güçlendirmesine karşı sert mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 14:27
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 14:27
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Kritik Açıklama: PKK'ya Geçit Yok!

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Sert Uyarılar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Batılı ülkelerin bölgede DEAŞ'ı bahane ederek PKK'yı güçlendirme çabalarına karşı net bir tavır sergiledi. Fidan, "Eğer bölgede emelleriniz farklıysa, DEAŞ'ı bahane ederek PKK'yı güçlendirip başka bir politikaya hizmet edilmek isteniyorsa, buna geçit yok!" ifadelerini kullandı.

Bölgedeki Güvenlik Dinamikleri

Fidan’ın açıklamaları, bölgedeki güvenlik dinamiklerinin yeniden değerlendirildiği bir dönemde gelmesi açısından oldukça önemli. Bakan, uluslararası aktörlere, Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden her türlü girişime karşı taviz vermeyeceğinin altını çizdi.

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