Dışişleri Bakanı Fidan'dan Şam Büyükelçiliği'ne Hayırlı Olsun Mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Tarihi Açıklama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliğinin tekrar faaliyetlerine başladığını sosyal medya üzerinden duyurdu. Fidan, yaptığı paylaşımda 'hayırlı olsun' temennisinde bulundu.

Resmi Açılış ve İlk Adımlar

Peyama göre, Fidan'ın paylaşımında elçiliğe ait bir fotoğraf da yer aldı. 12 yıl aradan sonra Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nde Türk bayrağı göndere çekildi ve elçilik faaliyetleri yeniden başlamış oldu.

Yeni Görevli Ataması

Ayrıca, Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu, 12 Aralık’ta Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirilmişti. Bu atama ile birlikte elçiliğin yeniden faaliyete geçiş süreci desteklenmiş oldu.