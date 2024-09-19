Dışişleri Bakanı Fidan'dan Siber Güvenlik Teşkilatı Açıklaması

Dışişleri Bakanı Fidan Açıklamalarda Bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bağımsız bir siber güvenlik teşkilatının kurulması tartışmalarının hükümet gündemine alındığını ifade etti. Fidan, Cumhurbaşkanı'nın bu konudaki iradesini açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

Siber Güvenlikte Yeni Dönem

Fidan, siber güvenlik alanında atılacak adımlarla ilgili, "Artık bu teşkilatın kurulması gerektiğine dair ortak bir farkındalık var," dedi. Böylece Türkiye’nin siber güvenlik altyapısının güçlenmesi hedefleniyor.