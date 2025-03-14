Dışişleri Bakanı Fidan'dan Suriye Açıklaması: Terörle Mücadele Şart

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki durumu değerlendirirken önemli ifadelere yer verdi. Fidan, "(Suriye'de) Bölgede terör faaliyetlerine bulaşan bütün silahlı unsurların denklem dışına çıkması, bütün nüfusların normal bir hayata dönmesi elzem" şeklinde konuştu.

Bu açıklama, Türkiye'nin Suriye politikasına dair kritik bir mesaj olarak dikkat çekiyor. Bakan Fidan, terörle mücadele konusunun önemine vurgu yaparak, bölgedeki güvenliğin sağlanmasının yalnızca terör unsurlarının ortadan kaldırılmasıyla mümkün olabileceğini belirtti.

Ayrıca, Fidan'ın bu açıklamaları, uluslararası toplumun da dikkatini çeken gelişmeleri işaret ediyor. Suriye'deki istikrarın sağlanması ve bölgedeki halkların normal yaşama dönebilmesi için atılacak adımların hayati önem taşıdığı sonuçlarını bir kez daha öne çıkardı.