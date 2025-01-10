Dışişleri Bakanı Fidan'dan Suriye Mesajı: 'Amalı Fakatlı İfadelerle İlerleyemeyiz'

Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye’deki Gelişmeleri Değerlendirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’deki yeni düzene dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, yaptığı açıklamada, "Suriye’deki yeni düzende artık hiç kimsenin amalı fakatlı ifadeler kullanma lüksü yoktur" dedi.

Fidan, bu ifadesiyle uluslararası toplum ve ilgili tarafların Suriye konusundaki tutumlarının netleşmesi gerektiğine dikkat çekti. Suriye’nin geleceği için geçici ve belirsiz tavırların kabul edilemez olduğunu vurgulayan Hakan Fidan, "Bu durumu değiştirmek için somut adımlar atmalıyız" ifadelerini kullandı.