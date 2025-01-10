Dışişleri Bakanı Fidan'dan Suriye Mesajı: 'Amalı Fakatlı İfadelerle İlerleyemeyiz'

Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye'deki yeni düzenin gerekliliklerini vurgulayarak net ifadelerle ilerlenmesi gerektiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 11:24
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 11:24
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Suriye Mesajı: 'Amalı Fakatlı İfadelerle İlerleyemeyiz'

Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye’deki Gelişmeleri Değerlendirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’deki yeni düzene dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, yaptığı açıklamada, "Suriye’deki yeni düzende artık hiç kimsenin amalı fakatlı ifadeler kullanma lüksü yoktur" dedi.

Fidan, bu ifadesiyle uluslararası toplum ve ilgili tarafların Suriye konusundaki tutumlarının netleşmesi gerektiğine dikkat çekti. Suriye’nin geleceği için geçici ve belirsiz tavırların kabul edilemez olduğunu vurgulayan Hakan Fidan, "Bu durumu değiştirmek için somut adımlar atmalıyız" ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Darüşşafaka Eğitim Kurumları Giriş Sınavı 25 Mayıs'ta Yapılacak!
2
Muş'ta Doktorlardan AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katılım
3
Bursa'da Lise Öğrencisinin Ölümüne Neden Olan Kazada Rapor Bekleniyor
4
Kayseri'de FETÖ Hükümlüsü Eski Hakim Yakalandı
5
Güney Kore'de Başbakan Yardımcısının İstifa Süreci: Güvenlik Şefi Park Jong-joon Görevden Ayrıldı
6
Bakan Işıkhan: İş İstatistikleri ve İstihdamda Artış
7
Grönland Başbakanı Egede, Trump'ın Açıklamalarına Yanıt Verdi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

Çalışanın Yemek Parasından Prim Kesintisi: SGK'dan Yeni Karar

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!