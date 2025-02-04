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Dışişleri Bakanı Fidan'dan Trump'ın Girişimlerine Sert Tepki

Dışişleri Bakanı Fidan, Trump'ın girişimlerini eleştirerek, Filistinlilerin ana yurtlarından kovulmasına karşı olduklarını ifade etti.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 14:52
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 14:52
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Trump'ın Girişimlerine Sert Tepki

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Trump'tan Gelen Girişimlere Yanıt

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD eski Başkanı Donald Trump’ın Filistin konusundaki girişimlerine ilişkin güçlü bir açıklama yaptı. Fidan, yaptığı açıklamada, "(Trump'ın girişimleri) Filistinlileri ana yurdundan kovmayı hedefleyen her türlü girişime karşıyız" ifadesini kullandı.

Filistin Halkının Temel Hakları

Bakan Fidan, Filistin halkının haklarının korunmasının önemine dikkat çekerek, bu tür girişimlerin uluslararası hukuk açısından kabul edilemez olduğunu vurguladı. Fidan, Türkiye'nin her zaman Filistin'in yanında yer aldığını ve bu durumu uluslararası platformlarda savunmaya devam edeceğini belirtti.

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