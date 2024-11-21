Dışişleri Bakanı Fidan'dan UCM'nin Netanyahu Kararına Destek

Dışişleri Bakanı Fidan'dan UCM'nin Netanyahu ve Gallant Kararına Yorum

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında verdiği tutuklama emrini 'adaletin tecellisi bakımından umut verici' olarak değerlendirdi.

Adaletin Sağlanması İçin Önemli Bir Adım

Bakan Fidan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, UCM'nin bu önemli kararının, Filistinlilere soykırım uygulayan İsrailli yetkililerin adalet önüne getirilmesi açısından 'son derece önemli bir adım' olduğunu vurguladı. Fidan, "Uluslararası Ceza Mahkemesinin Netanyahu ve Gallant hakkında açıkladığı tutuklama emri, adaletin tecellisi bakımından umut vericidir." ifadesini kullandı.

Bakan Fidan'dan Vurgu

Fidan, ayrıca, Uluslararası hukukun bütün kurum ve kurallarıyla soykırımı cezalandırmak üzere hayata geçmesini sağlamak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. "Bu sadece katledilen Filistinlilere değil, bütün ezilen milletlere ve gelecek nesillere karşı olan bir yükümlülüğümüzdür." diye ekledi.

UCM, bugün açıkladığı kararda, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar gerekçesiyle Netanyahu ile Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurdu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.