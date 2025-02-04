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Dışişleri Bakanı Fidan'dan Uluslararası Topluma Çağrı: Soykırıma Dur Dedi

Dışişleri Bakanı Fidan, Netanyahu'nun soykırımı yeniden başlatmasına engellenmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 14:50
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 14:50
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Uluslararası Topluma Çağrı: Soykırıma Dur Dedi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, uluslararası topluma önemli bir çağrıda bulunarak, Netanyahu'nun siyasi çıkarları uğruna soykırımı yeniden başlatmaya çalıştığını ifade etti.

Uluslararası Toplumun Rolü

Fidan, dünyada var olan adalet ve insan hakları anlayışının, bu tür durumlardaki duyarsızlığa karşı ortak bir duruş sergilenmesi gerektiğini belirtti. Küresel aktörlerin bu konuya kayıtsız kalmamalarının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Netanyahu'nun İhlalleri

Bakan Fidan, Netanyahu'nun eylemlerinin, sadece bölgesel değil, aynı zamanda uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden boyutlara ulaştığını söyledi. Türkiye'nin bu durumu dikkate alarak uluslararası platformlarda sesini yükselteceğini de sözlerine ekledi.

Fidan, tüm ülkeleri birlikte hareket etmeye ve insanlığa karşı işlenen bu suçlara karşı insanlık görevlerini yerine getirmeye davet etti.

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