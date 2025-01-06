Dışişleri Bakanı Fidan: "DEAŞ Müslüman Toplumlar İçin Bir Zehirdir"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, terör örgütü DEAŞ hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fidan, DEAŞ’ın Müslüman toplumlar için bir zehir olduğuna dikkat çekerek, bu tür radikal grupların inançları istismar ettiğini vurguladı.

Bakan Fidan, konuşmasında, "DEAŞ, sadece batı dünyasında değil, Müslüman toplumların kendisi içinde de büyük bir sorun teşkil etmektedir. Bu tür virüsler, toplumsal dokuyu bozmakta ve kardeşliği zedelemektedir" ifadelerini kullandı.

Fidan, uluslararası işbirliği ve istihbarat paylaşımının önemine de değinerek, bu tür tehditlerle mücadelede her ülkenin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirtti.