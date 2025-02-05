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Dışişleri Bakanı Fidan: Erdoğan-Şara Görüşmesi Önemli Temaları Kapsıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Erdoğan ve Şara arasındaki görüşmenin Suriye'nin yeniden yapılanması ve güvenlik konularını ele aldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 11:49
Dışişleri Bakanı Fidan: Erdoğan-Şara Görüşmesi Önemli Temaları Kapsıyor

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Önemli Açıklama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasındaki görüşmenin kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Görüşmenin Temel Maddeleri

Fidan, görüşme sırasında sınır güvenliği, ticaretin artırılması ve bölge ülkeleriyle bağlantısallık konularının öncelikli olarak ele alındığını belirtti. Ayrıca Suriye'nin yeniden yapılanması ve terörle mücadele konuları da masaya yatırıldı.

Bu görüşmeler, bölgedeki istikrarı sağlama ve iş birliğini güçlendirme açısından büyük önem taşıyor.

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