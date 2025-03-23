Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze için Mısır Planı Öncelikli

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze konusunda Mısır'ın planına vurgu yaptı ve bölgedeki barışın sağlanabilmesi için İsrail'in durdurulması gerektiğini ifade etti. Fidan, "Bölgede İsrail durdurulmadan barış mümkün değildir. Öncelikli hedefimiz, Gazze’deki yıkımın durdurulması ve kalıcı bir ateşkesin sağlanması olmalıdır." dedi.

Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen İslami İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Gazze Temas Grubu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Gazze'de süregelen soykırım ve yayılmacı politikaların altını çizerek, İsrail'in 18 Mart'taki hava saldırılarının daha büyük bir ajandanın parçası olduğunu belirtti.

Ayrıca, insani yardımların kesilmesi ve bölgedeki Suriye ile Lübnan topraklarının hedef alınmasının da bu yayılmacı politikanın bir yansıması olduğunu vurguladı. Bakan Fidan, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası platformların acil ve kalıcı bir ateşkes sağlama konusunda faydalanılması gerektiğini belirtti.

Fidan, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Tüm İİT ülkelerince desteklenen Mısır'ın Gazze planı, yapıcı bir çerçeve sunmaktadır. Bu plan temelinde ilerlememiz şart."