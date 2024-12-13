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Dışişleri Bakanı Fidan: Golan'daki İşgal Provokasyonu Tehlikeli

Bakan Fidan, İsrail'e Golan'daki işgal provokasyonunu durdurması için uyarılarda bulundu.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 22:19
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 22:19
Dışişleri Bakanı Fidan: Golan'daki İşgal Provokasyonu Tehlikeli

Dışişleri Bakanı Fidan'dan İsrail'e Golan Uyarısı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'e, Golan Tepeleri'ndeki işgal provokasyonlarından vazgeçmeleri için resmî bir mesaj ilettiklerini açıkladı. Fidan, bu tür eylemlerin tehlikeli bir strateji olduğunu vurgulayarak, bölgedeki gerilimin artmasına neden olabileceğini belirtti.

Bakan Fidan, özellikle uluslararası ilişkilerde bu tür adımların yaratıcı bir sorun teşkil ettiğini ve barış çabalarını zora soktuğunu ifade etti. Golan'daki mevcut durumun dikkatle takip edildiğini de sözlerine ekledi.

İsrail'in bu tutumunun yalnızca bölge ülkelerini değil, tüm dünyayı etkileyebilecek sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarılarda bulunan Fidan, uluslararası toplumun bu konuda daha etkin bir rol alması gerektiğinin altını çizdi.

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