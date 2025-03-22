Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas Heyeti ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas siyasi büro üyesi Halil el-Hayye ile önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 15:21
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 15:21
Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas Heyeti ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Hamas Arasında Önemli Görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas siyasi büro üyesi Halil el-Hayye başkanlığındaki heyet ile bir araya geldi. Bu diplomatik görüşme, bölgedeki gelişmeler açısından dikkat çekici bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yapılan toplantıda, iki tarafın da mevcut durum üzerine değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi. Diplomatik kaynaklar, bu görüşmenin barış ve istikrar adına önemli bir zemin oluşturduğunu ifade etti.

Görüşmenin içeriği ve sonuçları hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak ise ilerleyen günlerde mümkün olacak.

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