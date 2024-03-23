Dışişleri Bakanı Fidan İBB Başkanlık yarışında Murat Kurum’a oy istedi

31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala, Türkiye Gençlik STK’ları Platformu tarafından düzenlenen sahur programında bir araya gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhur ittifakının İBB adayı Murat Kurum, gençlerin sorularını cevapladı. Etkinlikte belediye seçimlerinde Murat Kurum’a oy isteyen Hakan Fidan, İstanbul’da depreme iyi bir hazırlık yapabilmek için Murat Kurum’un seçilmesi gerektiğini ifade etti.



“Belediye Başkanı Kurum olmalı”

Sahur programında bir gencin depremle ilgili sorusuna yanıt veren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’un ülke ekonomisi için büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Bu nedenle İstanbul depreminin çok ciddi bir konu olduğuna dikkat çeken Fidan, İstanbul’un depreme hazırlanması için Murat Kurum’un belediye başkanı olarak seçilmesi gerektiğini iddia etti. Fidan, “Murat Bey, stresli konularda çalışma konusunda deneyimli. 5 yıldır çeşitli afet durumlarında ne yapılacağını bilir ve projeleri anlatır. Eğer deprem konusunda bir hazırlık yapılacaksa Murat Kurum’un başkan olması şart” şeklinde konuştu.