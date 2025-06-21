Dışişleri Bakanı Fidan: "İsrail’in Saldırganlığı Açıktan İsrail Sorunudur"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, devam eden İsrail saldırılarının yalnızca bu ülkeye ait bir sorun olduğunu belirtti. Fidan, "Bu sorun ne Filistin, ne Lübnan, ne Suriye, ne Yemen ne de İran sorunudur, bu sorun apaçık İsrail sorunudur" dedi.

Bakan Fidan, açıklamalarıyla İsrail'in bölgedeki saldırgan tutumuna dikkat çekerek, uluslararası toplumun bu duruma karşı sorumluluk taşıması gerektiğini vurguladı.

Anadolu Ajansı'nın (AA) "ev sahibi fotoğraf sağlayıcısı" olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda başladı. Fidan, toplantıda konuşma yaptı.

Anadolu Ajansı'nın (AA) "ev sahibi fotoğraf sağlayıcısı" olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda başladı. Fidan, toplantıda konuşma yaptı.