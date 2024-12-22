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Dışişleri Bakanı Fidan: 'İsrail'in Suriye'nin Topraklarını Gasp Etmesine İzin Veremeyiz'

Dışişleri Bakanı Fidan, İsrail'in Suriye'nin topraklarını gasp etmesine karşı kararlılığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 18:25
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 18:25
Dışişleri Bakanı Fidan: 'İsrail'in Suriye'nin Topraklarını Gasp Etmesine İzin Veremeyiz'

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Sert Açıklama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yaptığı açıklamada İsrail'in mevcut koşullardan faydalanarak Suriye'nin topraklarını gasp etme girişimlerine karşı kesin bir duruş sergiledi.

Uluslararası Hukuka Vurgu

Bakan Fidan, "İsrail'in mevcut ortamdan faydalanarak Suriye'nin topraklarını gasp etmesine kesinlikle müsamaha gösterilemez. Bu durum, uluslararası hukuka ve bölgenin barışına zarar vermektedir," şeklinde konuştu.

Bakan, Türkiye'nin bölgedeki barış ve istikrarın korunması adına atacağı adımların önemine dikkat çekerek, uluslararası kamuoyunu bu konudaki sorumluluklarını yerine getirmeye davet etti.

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