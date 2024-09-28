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Dışişleri Bakanı Fidan, New York'taki CELAC Dörtlüsü Toplantısında Önemli Mesajlar Verdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CELAC Dörtlüsü toplantısında küresel meseleleri ele aldı.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 02:18
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 02:18
Dışişleri Bakanı Fidan, New York'taki CELAC Dörtlüsü Toplantısında Önemli Mesajlar Verdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan New York'ta CELAC Dörtlüsü Toplantısı'na Katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta düzenlenen Türkiye-Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) Dörtlüsü Dışişleri Bakanları 5. Toplantısı'na katıldı.

Dışişleri Bakanlığı, Fidan'ın 79. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle gerçekleştirilen bu önemli toplantıda bir konuşma yaptığını duyurdu.

Toplantıda Ele Alınan Konular

Toplantıda, daha önce 21 Nisan 2017'de İstanbul'da yapılan 4. toplantının sonuç bildirgesinde yer alan unsurlar ve güncel küresel meseleler tartışıldı. Diplomat kaynaklardan edinilen bilgilere göre, CELAC, Latin Amerika ve Karayipler bölgesindeki entegrasyonu derinleştirmek amacıyla 2011 yılında kurulmuş olup, bu bölgedeki tüm ülkeleri kapsayan bir yapıdır.

Türkiye, Latin Amerika ve Karayipler'e yönelik açılım politikası çerçevesinde bu bölgesel kuruluşlarla işbirliklerini artırmaya büyük önem veriyor.

Türkiye-CELAC İşbirliği ve Önceki Toplantılar

Bu kapsamda, Türkiye ile CELAC arasında "Türkiye-CELAC Dörtlüsü" Dışişleri Bakanları Toplantıları düzenleniyor. İlk üç toplantı, 2013, 2015 ve 2016 yıllarında BM Genel Kurulu'nun yanı sıra gerçekleştirilmişti. Dördüncü toplantı, 2017'de İstanbul'da yapılmış ve bu toplantıda Türkiye ile CELAC arasında "Siyasi Diyalog ve Daimi İşbirliği Mekanizması" oluşturulması kararı alınmıştı.

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