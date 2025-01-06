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Dışişleri Bakanı Fidan: PKK'nın Şiddet İmparatorluğu Çökmek Üzere

Dışişleri Bakanı Fidan, PKK'nın Kürt duygu ve kültürünü sömürdüğünü belirterek, bu şiddet imparatorluğunun sona erdiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 14:25
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 14:25
Dışişleri Bakanı Fidan: PKK'nın Şiddet İmparatorluğu Çökmek Üzere

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Önemli Açıklama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, terör örgütü PKK'nın Kürt halkının duygularını sömürdüğünü belirtti. Fidan, yaptığı açıklamada, "(Terör örgütü PKK) Kürt kardeşlerimizin asil duygularını sömürerek onlar üzerinde kurdukları şiddet imparatorluğu çökmek üzere" ifadelerini kullandı.

PKK'nın Etkisi Sona Eriyor

Bakan Fidan, PKK'nın Türk toplumunda yarattığı olumsuz etkilere değinirken, bu durumun artık sona ermekte olduğunu vurguladı. PKK'nın gerçek yüzünü ortaya çıkarmanın önemine dikkat çeken Fidan, sosyal ve kültürel düzeyde sağlanan birliğin güçlenmesiyle birlikte terörün zayıflayacağına inandığını dile getirdi.

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