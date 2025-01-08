Dışişleri Bakanı Fidan, PKK/YPG'ye Ültimatom Verdi: Askeri Harekât Kapıda

Dışişleri Bakanı Fidan, PKK/YPG'ye Ültimatom Verdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CNN Türk canlı yayınında terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik uluslararası tutumları değerlendirdi. Fidan, eğer PKK/YPG ültimatomlara uymuyorsa, gereği olan askeri harekâtın gerçekleştirileceğini vurguladı. "Gereği askeri harekattır." diyen Fidan, Şam yönetiminin de konuyla ilgili aktif olduğunu belirtti.

Şam Ziyareti ve Suriye'deki Durum

Fidan, Şam ziyaretinde karşılaştığı yıkımın derin izler bıraktığını ifade etti. Havalimanının kapalı olması nedeniyle kara yoluyla gitmek zorunda kalan Fidan, İdlib bölgesinin durumu iyi görünse de Hama, Humus ve Şam'da significant yıkım gördüğünü belirtti.

Uluslararası Toplumla Yapılan Görüşmeler

Fidan, uluslararası toplumla yaklaşık 10-11 gün süren diplomasi maratonuyla, Şam’daki yeni yönetime yönelik dört ana maddede mutabık kaldıklarını duyurdu. Bu maddeler arasında; Suriye'nin, komşuları için tehdit olmaktan çıkarılması ve PKK gibi terör örgütlerine karşı etkin mücadele edilmesi yer alıyor.

Yeni Suriye Yönetimi ile İlişkiler

Bakan Fidan, Ahmed Şara ile görüştüğünde, Türkiye'nin 3.5 milyon Suriyeli mülteciye sahip çıktığını ve bu durumun önemini ön plana çıkardıklarını belirtti. Bunun yanı sıra, YPG'nin varlığına karşı alınacak tedbirleri de ele aldı.

Uluslararası Yardım ve Yeniden İmar Süreci

Fidan, suriyeli mültecilerin geri dönüşü için bölgenin yeniden imar edilmesi gerektiğini vurguladı. Şara'nın da Suriyelilerin dönüşü konusunda istekli olduğunu belirten Fidan, bu savaşın bu nedenle verildiğini ifade etti.

Türkiye'nin Yaklaşımı ve Gelecek Planları

Dışişleri Bakanı, Türkiye’nin Suriye'de domine etme fikrinden uzak durduğunun altını çizerek, “Bizim yardım etmekten başka bir niyetimiz yok. Savaş sürecinde halk etmeye çalışıyoruz” dedi.

Eski Rejim Mensuplarına Dair Açıklamalar

Fidan, eski rejim mensuplarının örgütlenmesini engellemenin önemine değindi ve Şara'nın, Suriye'deki yeni yönetimin etrafında birleşmiş bir ordu oluşturulması gerektiğini vurguladığını belirtti.

PKK/YPG'ye Yönelik Beklentiler

Fidan, yeni Suriye yönetiminin PKK/YPG'ye yönelik adımlar atacağının altını çizerek, uluslararası toplumun Suriye'de yeni bir muhatap haline gelmesini beklediğini açıkladı.

Sonuç

Tüm bu gelişmeler ışığında, Suriye'deki siyasi süreç ve terörle mücadele konularındaki uluslararası işbirliği, bölgedeki istikrarın sağlanmasında kritik bir önem taşıyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.