Dışişleri Bakanı Fidan, Sudan ve Bulgaristanlı Mevkidaşları ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sudan ve Bulgaristan Dışişleri Bakanları ile Münih Güvenlik Konferansı'nda bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 19:39
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 19:39
Dışişleri Bakanı Fidan, Sudan ve Bulgaristanlı Mevkidaşları ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sudan Dışişleri Bakanı Ali Yusuf ve Bulgaristan Dışişleri Bakanı Georg Georgiev ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu üçlü toplantı, 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) marjında yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu toplantı, uluslararası güvenlik iş birliklerinin güçlendirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Fidan’ın mevkidaşları ile gerçekleştirdiği görüşmenin detayları henüz açıklanmadı, ancak iki ülke ile olan ilişkilerin geliştirilmesi için önemli fırsatlar sunabileceği düşünülüyor.

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