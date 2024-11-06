Dışişleri Bakanı Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı Toplantısında

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı Toplantısına Katıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katıldı.
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan’ın etkinliğe iştirak ettiği belirtildi. Toplantı sırasında Bakan Fidan, katılımcılara hitap etme fırsatı buldu.
Öte yandan, toplantının basına kapalı olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.