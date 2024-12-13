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Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği Yarın Faaliyete Geçiyor

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği’nin yarından itibaren faaliyete geçeceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 22:11
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 22:11
Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği Yarın Faaliyete Geçiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği için önemli bir duyuru yaptı. Bakan Fidan, büyükelçiliğin yarından itibaren faaliyete geçeceğini açıkladı.

Bu adım, Türkiye ile Suriye arasındaki diplomatik ilişkilerin güçlenmesi açısından anlam taşıyor. Uzun bir aradan sonra yeniden faaliyete geçecek olan büyükelçilik, iki ülke arasında iletişimi artırmayı hedefliyor.

Bu gelişme, aynı zamanda siyasi ve ekonomik etkileşimi de olumlu yönde etkileme potansiyeline sahip. Türkiye’nin Suriye ile olan ilişkilerindeki gelişmeler, bölgedeki istikrar açısından önem arz ediyor.

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