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Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye, Suriye'deki Tüm Grupların Hami Olacak

Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye'deki gruplara destek vereceklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 18:26
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 18:26
Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye, Suriye'deki Tüm Grupların Hami Olacak

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Önemli Açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, Türkiye’nin Suriye’de kendini zor durumda hisseden tüm çoğunluklar ve azınlıklar için bir hami olacağını duyurdu.

Türkiye’nin Rolü

Fidan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yeni dönemde de kendini sıkıntıda hisseden herhangi bir çoğunluk ya da azınlık varsa, kim olursa olsun, Türkiye bunların da hamisidir." ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, Türkiye'nin Suriye'deki çatışmaların çözümünde ne denli aktif bir rol üstleneceğinin altını çiziyor.

Uluslararası İşbirliği Vurgusu

Bakan Fidan, bölgedeki istikrarın sağlanmasında uluslararası işbirliğinin önemine de dikkat çekti. Türkiye'nin, Suriye’deki tüm grupların haklarını gözeterek barış sürecine katkıda bulunması gerektiğini öncelikli hedef olarak belirtti.

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