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Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdün'deki Gazze Temas Grubu Toplantısı'na Katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de ateşkes sağlamak için Ürdün'de düzenlenecek toplantıya katılacak.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 11:58
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 11:58
Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdün'deki Gazze Temas Grubu Toplantısı'na Katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ürdün'e Gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Gazze Temas Grubu Toplantısı'na katılmak üzere Ürdün'ü ziyaret edecek.

Temas Grubu Toplantısının Konuları

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Fidan, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması için görüşmeler sürdürecektir. Toplantıda, Gazze'deki soykırımın sona ermesi, İsrail-Filistin çatışmasının çözümlenmesi ve iki devletli çözüm için atılabilecek adımlar tartışılacak.

Ayrıca, Gazze'ye acil insani yardım ulaştırılması ve Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) faaliyetlerinin desteklenmesi de ele alınacak konular arasında yer alıyor.

Filistin'in Uluslararası Temsili Üzerine Vurgular

Bakan Fidan'ın toplantıda Filistin Devleti'nin BM'ye tam üyeliği ve uluslararası alanda tanınmasının sağlanması amacıyla baskı yapılmasının önemini vurgulaması bekleniyor. Ayrıca, Uluslararası Adalet Divanına göndereceği mesajda, İsrail aleyhine açılan dava için uluslararası destek çağrısı da yapması öngörülüyor.

Önemli Bir Çalışma Toplantısı

İİT ve Arap Birliği Gazze Temas Grubu'na üye bakanlar, toplantısı sırasında Ürdün Kralı 2. Abdullah tarafından kabul edilecek. Bu toplantının, BM Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası öncesinde Filistin meselesinde uluslararası dikkat çekerek gündemi yeniden şekillendirmesi bekleniyor.

Gazze İçin Uluslararası İşbirliği

11 Kasım 2023 tarihinde Riyad’da gerçekleştirilen İİT-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde, Türkiye'yi de kapsayan 8 ülke, Gazze'deki savaşı durdurmak için uluslararası işbirliği sağlamakla görevlendirilmişti. Bu zemin üzerine, Dışişleri Bakanları düzeyinde; Londra, Paris, New York, Washington, Ottawa, Brüksel, Oslo ve Madrid merkezlerinde ortak girişimlerde bulunulmuştur.

Son olarak, 13 Eylül'de Madrid'de yapılan geniş katılımlı görüşmede, Filistin'in tanınması ve uluslararası topluma çağrılar yapılması konularında önemli vurgular yapılmıştı. Bu çabaların sonucunda, Gazze'ye sürekli insani yardım sağlanması ve uluslararası hukuk ihlallerinin sonlandırılması gerekliliği dile getirilmişti.

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