Dışişleri Bakanı Fidan ve ABD'li Mevkidaşı Rubio, Washington'da Bir Araya Geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile Washington'daki ABD Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi. Toplantı öncesinde kameralar karşısında el sıkışan bakanlar, basın mensuplarına poz verdikten sonra görüşmelerin yapılacağı salona geçtiler.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, ABD Başkanı Donald Trump döneminde gerçekleştirilecek ilk ziyarette, Türkiye-ABD ikili ilişkilerinde atılacak stratejik adımlar ve ileride yapılacak devlet başkanı düzeyindeki ziyaretlerin hazırlıkları ele alınacak.

Görüşme gündeminde, Ukrayna ve Filistin gibi bölgesel durumların yanı sıra Suriye'deki gelişmeler üzerinde de durulacak. Bakan Fidan’ın, Türkiye’yi ilgilendiren meselelerde beklentilerini sunması ve Suriye’nin istikrarına olan desteğini vurgulaması bekleniyor.

Görüşmede, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması, insani yardımlar ve yeniden inşa konularında Türkiye ile ABD arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi gerekliliği üzerinde durulacak. Ayrıca, DEAŞ ile mücadele ve kampların güvenli yönetimi konusunda eşgüdüm yapılması gerektiği vurgulanacak.

Bu önemli toplantıda, SDG çatısı altındaki PKK/YPG unsurlarının tasfiyesi ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelede işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiği ifade edilecek.

Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için sürdürdüğü diplomatik çabalarının altı çizilecek. Ateşkes konusunda ABD'nin öncülüğünde devam eden girişimlerin desteklendiği belirtilecek ve katkı sağlamaya hazır olunduğu ifade edilecek.

Görüşmede ayrıca, Gazze'de kalıcı bir ateşkes sağlanması için daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiği vurgulanacak ve ABD'nin İsrail üzerindeki etkisinin kullanılması konusundaki önemin altı çizilecek.

CAATSA yaptırımlarının kaldırılması yönünde çalışmalar başlatılmasının ve Türkiye'nin F-35 programına dönüş sürecinin ele alınmasının önemine değinileceği düşünülüyor. Savunma sanayisinde tedarik süreçlerindeki engellerin kaldırılması gerektiği aktarılacak.

Toplantıda, savunma sanayisinde işbirliği gibi konuların jeopolitik gerçeklerle uyumlu bir şekilde ilerletilmesi gerektiği vurgulanarak, bu tür adımların ticaret hacminde 100 milyar dolar hedefine ulaşabilmek için somut ilerleme sağlayabileceği öngörülmektedir.