Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Amerika, PKK'yı Destekleme Mecburiyetinden Çıkmalı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Al Jazeera ile gerçekleştirdiği röportajda, Türkiye'nin ABD'den beklentilerini ve PKK'nın Suriye'deki varlığını ele aldı. Fidan, "Özellikle Suriye'de DEAŞ ile mücadele konusunda bir ilişki parametresini yeniden gözden geçirip, Türkiye için tehdit oluşturan PKK'yı destekleme yönündeki mecburiyetten Amerika'nın çıkması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, PKK/YPG'nin Suriye'nin topraklarının üçte birini işgal ettiğini ve bu durumun bölgesel dengeleri tehdit ettiğini vurguladı. "PKK’nın Türkiye’den, Irak’tan, İran’dan gelmiş yaklaşık 2 bin kadrosu şu anda SDG yönetiminin tepesinde oturuyor." diyerek bu sorunun ciddiyetine dikkat çekti.

Fidan, ABD ve Avrupa’nın hala PKK/YPG’ye destek vermesinin nedeninin hapishane hizmetleri olduğuna değinerek, "PKK/YPG, DEAŞ tutuklularını hapiste tutma karşılığında Suriye topraklarının üçte birini işgal etti." dedi.

Suriye'deki barışçıl çözümler için umudunu ifade eden Fidan, Türkiye'nin Suriye muhalefetini desteklemeye devam edeceğini ve bu durumun toplumsal barışı sağlayacağını yineledi. "Herkesin anayasal vatandaşlıktan eşit şekilde yararlanması önemli." dediği sözleri arasında yer aldı.

Dışişleri Bakanı, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve Irak’ın toprak bütünlüğüne yönelik tehditlerin ortadan kalkması gerektiğini belirtti. İran'ın bölgedeki riskli politikalarını eleştirerek, "İran’ın kazanımlarını tutabilmesi için daha fazla feda etmek zorunda kaldı." ifadelerini kullandı.

Fidan, Kudüs ve Filistin konularına da değinerek, Türk halkının bu meseledeki hassasiyetini vurguladı. "Filistinlilerin göz göre göre öldürülmesi, hapsedilmesi kabul edilemez." dedi.

Fidan, tüm bu gelişmelere ek olarak Suudi Arabistan'ın İsrail ile normalleşme sürecini iki devletli çözümle ilişkilendirmesinin önemine dikkat çekerek, bunun bölgedeki istikrarı artırabileceğini kaydetti.

Bologna müzakereleri sırasında ABD’nin rolüne de değinen Fidan, Trump’ın Filistin meselesinde tarihi bir rol oynayabileceğine dikkat çekti.