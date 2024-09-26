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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa'dan Mevkidaşlarıyla New York'ta Buluştu

Dışişleri Bakanı Fidan, Macar, Arnavut ve Alman mevkidaşlarıyla Türkevi'nde bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 20:23
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 20:23
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa'dan Mevkidaşlarıyla New York'ta Buluştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Avrupa'daki Mevkidaşlarıyla Bir Araya Geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, uluslararası ilişkilerde önemli bir adım atarak, Macaristan, Arnavutluk ve Almanya'nın dışişleri bakanlarıyla bir araya geldi. Görüşme New York'ta bulunan Türkevi'nde gerçekleştirildi.

Görüşmeye Katılan İsimler

Bu önemli buluşmada Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da hazır bulundu.

Görüşmenin Detayları

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bu görüşmenin iki taraflı ilişkilerin geliştirilmesi adına önemli bir fırsat sunduğu vurgulandı.

Toplantı, Türkiye'nin uluslararası alanda güçlü duruşunu pekiştirirken, Avrupa ülkeleriyle olan ilişkilerini de güçlendirmeyi amaçlıyor.

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