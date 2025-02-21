Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Barış Mesajı: Ekonomik Kalkınma Şart

Dışişleri Bakanı Fidan: Barış Ekonomik Kalkınma ile Desteklenmeli

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, barışın, ekonomik kalkınma ve refahla desteklenmediği takdirde kalıcı olamayacağına dikkat çekti. Fidan, Suriye, Gazze ve dünyanın birçok bölgesinde barışın son derece kırılgan durumda olduğunu ifade etti.

Bakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bu bölgelere yönelik ekonomik iyileştirme ve kalkınma hamlelerinin, sahici perspektifler sunulmadığı sürece kısa ömürlü olacağını belirtti.

G20'nin Rolü ve Küresel İşbirliği

Bakan Fidan, G20'nin uluslararası ekonomik işbirliği için en öncelikli forum olmaya devam etmesi gerektiğini vurguladı. Bu esneklik ve güncelliğin korunması için yenilenmiş bir kararlılıkla adımlar atılması gerektiğini söyledi. Fidan, bu adımlar arasında uluslararası barış ve güvenliğin korunması konusunda daha kapsayıcı bir küresel yönetişim sistemi oluşturulması ve gelişmekte olan ekonomilerin karar alma süreçlerine katılımının artırılması gerektiğine değindi.

Fidan, G20 ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ve Afrika Birliği gibi bölgesel örgütler arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı. Orta Asya, Kafkasya ve Orta Doğu'da ekonomik koridorların teşvik edilmesinin bu vizyonun başlıca örneklerinden biri olduğunu belirtti.

Göç, Mülteci Krizleri ve Ekonomik Diplomasi

Bakan, göç ve mülteci krizlerine yönelik adil yük paylaşımının teşvik edilmesi ve mültecilere ev sahipliği yapan ülkelerin desteklenmesi gerektiğini söyledi. Gıda güvenliği, enflasyon ve tedarik zinciri sorunlarının ele alınması için küresel çabalarda daha iyi eşgüdüm sağlanması gerektiğine dikkat çekti.

Hakan Fidan, jeoekonomi ile jeopolitik arasındaki bağın farkına varılarak daha istikrarlı bir küresel düzenin şekillendirilmesinde G20'nin rolünün artırılması gerektiğini belirtti. Türkiye'nin bu vizyona katkıda bulunmaya hazır olduğunu ifade etti.