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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dubrovnik'teki Güneydoğu Avrupa Zirvesi'ne Katılacak

Bakan Fidan, Hırvatistan'da düzenlenecek zirvede Türkiye'nin barış çabalarını vurgulayacak.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 13:08
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 13:08
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dubrovnik'teki Güneydoğu Avrupa Zirvesi'ne Katılacak

Dışişleri Bakanı Fidan, Zirve İçin Dubrovnik'te

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Güneydoğu Avrupa Zirvesi'nin üçüncü toplantısına katılmak üzere yarın Hırvatistan'ın Dubrovnik kentini ziyaret edecek.

Üçüncü Zirve'nin Detayları

Diplomatik kaynakların aktardığı bilgilere göre, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın başlangıcından sonra düzenlenen bu zirve, ilk olarak Ağustos 2023'te Atina'da, ikinci olarak ise Şubat 2024'te Tiran'da gerçekleştirilmişti. Zirve, Ukrayna ve bölge ülkelerinin liderlerini bir araya getiriyor.

Katılımcılar ve Temel Konular

Hırvatistan ve Ukrayna'nın ev sahipliğindeki bu zirveye, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Moldova, Romanya, Sırbistan, Slovenya ve Yunanistan gibi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları veya dışişleri bakanları katılacak. Ayrıca, Avrupa Komisyonu'nun da zirvede temsil edilmesi bekleniyor.

Türkiye'nin Diplomatik Vurgusu

Bakan Fidan, zirvede yapacağı konuşmada, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik desteklerini yineleyecek. Ayrıca, diplomatik çözüm için tüm tarafların katılımını sağlayacak bir müzakere sürecinin önemini vurgulaması öngörülüyor.

Türkiye'nin Aktif Rolü

Fidan, zirve boyunca, Ukrayna'daki durumu ve bölgesel gelişmeleri değerlendirmeyi planlıyor. Türkiye, savaşın başlangıcından bu yana, hem ikili hem de çok taraflı girişimler aracılığıyla insani ve ekonomik destek sağlamakta. Ayrıca, Birleşmiş Milletler ile iş birliği içerisinde gerçekleştirdiği Karadeniz Tahıl Koridoru girişimi sayesinde 33 milyon ton Ukrayna tahılının ihracatına katkıda bulundu.

Türkiye, bölgede barışın ve istikrarın yeniden tesisine yönelik aktif diplomatik rolünü sürdürecek.

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