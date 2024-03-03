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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze İçin Ateşkes Çabalarını Değerlendirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu’nun son gününde basın toplantısı düzenledi. Fidan, forumun sonuçlarını ve gündemdeki konuları değerlendirdi. Fidan, Gazze’de ateşkes için yoğun çaba sarf ettiklerini, ABD’ye önümüzdeki hafta bir ziyaret gerçekleştireceğini, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için diyalog sürecinin başlaması gerektiğini söyledi.

Yayın Tarihi: 03.03.2024 18:11
Güncelleme Tarihi: 03.03.2024 18:11
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze İçin Ateşkes Çabalarını Değerlendirdi

ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU’NDA KRİTİK MESAJLAR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu’nun son gününde düzenlediği basın toplantısında, forumun sonuçlarını ve gündemdeki konuları değerlendirdi. Fidan, Gazze’de yaşanan insani krizin sonlandırılması için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti. Fidan “Ramazan ayına girmeden Gazze’de ateşkes sağlanması için çok büyük bir istek ve gayret var” dedi.

FORUMA REKOR KATILIM

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu’nun kapanışında yaptığı konuşmada, forumun başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini söyledi. Fidan, foruma bu yıl 148 ülkeden 4 bin 700 kişinin katıldığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 11 devlet başkanıyla görüştüğünü, kendisinin de 32 mevkidaşıyla ikili temaslar gerçekleştirdiğini bildirdi. Fidan, forumda gençlerin de aktif rol aldığını, akademisyenler ve diplomatlarla fikir alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

GAZZE’DE ATEŞKES UMUDU

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, forumun en önemli gündem maddelerinden birinin Gazze’deki dramatik durum olduğunu vurguladı. Fidan, “Diplomasinin tüm araçlarını seferber ettik. Filistin halkının maruz kaldığı şiddetin durdurulması için neler yapmamız gerektiğini konuştuk. Sorunlu noktalar neler, anlaşmazlık yaşanan konular neler, hangi alanlarda ilerleme kaydediliyor, hangi alanlarda kaydedilemiyor. Ramazan ayına girmeden Gazze’de ateşkes sağlanması için çok büyük bir istek ve gayret var” diye konuştu.

Fidan, açıklamasında, bazı uluslararası aktörlerin farklı konulardaki ikiyüzlü tutumlarının ve uluslararası hukuka saygısız yaklaşımlarının forumda panelistler tarafından adeta teşhir edildiğini söyledi.

ABD ZİYARETİ VE UKRAYNA KRİZİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın daveti üzerine önümüzdeki hafta ABD’ye bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu. Fidan, “ABD ile ilişkilerimizin bir envanterini çıkaracağız. Çok geniş bir yelpazede konuları ele alacağız” dedi.

Fidan, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili olarak da değerlendirmelerde bulundu. Fidan, “Her iki taraf da savaşın getirebileceği sonucun farkında. Artık ateşkes için bir diyalog sürecinin başlaması gerekiyor. Tabii ki işgali tanımak söz konusu değil” dedi.

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