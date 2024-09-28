Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gündemi Değerlendirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Canlı Yayında Açıklamalarda Bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesi ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Fidan, "Görünen o ki savaşın bölgeye yayılması konusunda İsrail'de, Netanyahu'da bir arzu var" ifadelerini kullandı.

Gözlemler ve Öngörüler

New York'taki Türkevi'nde düzenlenen TRT Haber canlı yayınında konuşan Fidan, bir yıl önce dile getirdikleri uyarıların gerçekleştiğini belirterek, "İsrail durdurulmazsa Gazze'de, Filistin'de bu savaşı başka yerlere de taşıyacak diye söylemiştik" dedi.

Fidan, İsrail'in Gazze'deki askeri hedeflerine ulaştıktan sonra savaşın cephelerini Lübnan'a taşıdığını belirterek, "Bu birçok aktör için sürpriz olmadı. Gelecek yıl bu operasyonu nereye taşıyacaklar? Hangi hedefleri yok etmek için bunu kullanacaklar? Bunu zamanla göreceğiz. Ancak şu anda savaşın bölgeye yayılması konusunda İsrail'de ciddi bir istek var," diye ekledi.

Uluslararası Toplumun Tutumu

Bakan Fidan, Amerika ve uluslararası toplumun bu konudaki sessizliğinin endişe verici olduğunu ifade etti. Ayrıca, İsrail'in Hizbullah'a yönelik son saldırılarının uzun süredir istihbarata dayalı olarak hazırlandığını vurguladı.

Hizbullah Liderinin Önemi

Fidan, Nasrallah'ın bölgedeki etkisinin büyük olduğunu belirterek, "Onun yokluğunun oluşturduğu boşluğun zor doldurulacağını düşünüyorum. Hem Hizbullah hem İran için Nasrallah'ın ölümü büyük bir kayıp oldu" diye konuştu. Ayrıca, Nasrallah ile savaşın başlamasından hemen sonra yaptığı zorlu görüşmelerin ardından, Hizbullah'ın tam anlamıyla savaşa girmeyeceği öngörüsünde bulundu.

Bakan Fidan son olarak, "İsrail, Gazze'deki hedeflerine ulaştıktan sonra şimdi Lübnan'a geldi. Lübnan sonrasında nereye gidecekler? Hangi stratejik hedefler üzerinde duracaklar? Bu konudaki öngörülerimiz var ama o detayları şimdilik paylaşmıyoruz," diyerek konuşmasını tamamladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'taki Türkevi'nde TRT Haber canlı yayınında gündemi değerlendirdi ve soruları yanıtladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'taki Türkevi'nde TRT Haber canlı yayınında gündemi değerlendirdi ve soruları yanıtladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'taki Türkevi'nde TRT Haber canlı yayınında gündemi değerlendirdi ve soruları yanıtladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'taki Türkevi'nde TRT Haber canlı yayınında gündemi değerlendirdi ve soruları yanıtladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'taki Türkevi'nde TRT Haber canlı yayınında gündemi değerlendirdi ve soruları yanıtladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'taki Türkevi'nde TRT Haber canlı yayınında gündemi değerlendirdi ve soruları yanıtladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'taki Türkevi'nde TRT Haber canlı yayınında gündemi değerlendirdi ve soruları yanıtladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'taki Türkevi'nde TRT Haber canlı yayınında gündemi değerlendirdi ve soruları yanıtladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'taki Türkevi'nde TRT Haber canlı yayınında gündemi değerlendirdi ve soruları yanıtladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'taki Türkevi'nde TRT Haber canlı yayınında gündemi değerlendirdi ve soruları yanıtladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'taki Türkevi'nde TRT Haber canlı yayınında gündemi değerlendirdi ve soruları yanıtladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'taki Türkevi'nde TRT Haber canlı yayınında gündemi değerlendirdi ve soruları yanıtladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'taki Türkevi'nde TRT Haber canlı yayınında gündemi değerlendirdi ve soruları yanıtladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'taki Türkevi'nde TRT Haber canlı yayınında gündemi değerlendirdi ve soruları yanıtladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'taki Türkevi'nde TRT Haber canlı yayınında gündemi değerlendirdi ve soruları yanıtladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'taki Türkevi'nde TRT Haber canlı yayınında gündemi değerlendirdi ve soruları yanıtladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'taki Türkevi'nde TRT Haber canlı yayınında gündemi değerlendirdi ve soruları yanıtladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'taki Türkevi'nde TRT Haber canlı yayınında gündemi değerlendirdi ve soruları yanıtladı.