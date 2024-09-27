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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Mevkidaşı ile New York'ta Görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Veldkamp ile New York'ta önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 16:49
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 16:49
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Mevkidaşı ile New York'ta Görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Veldkamp ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu toplantıları için bulunduğu New York'ta Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Fidan'ın, Veldkamp ile Türkevi'nde bir araya geldiği bildirildi. Bakanlığın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, görüşmenin detaylarına yer verildi.

Fidan, ABD'deki ziyaretleri sırasında birçok başka mevkidaşıyla daha bir araya gelerek ikili ilişkileri güçlendirme çabalarını sürdürmektedir.

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