Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek!

Putin, bugün Hakan Fidan ile görüşecek: İşte beklenen toplantının detayları

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir görüşme gerçekleştirecek. Bu önemli görüşme, Fidan’ın Rusya’daki temaslarının bir parçası olarak Nijniy Novgorod kentinde gerçekleşecek.



Fidan, BRICS grubunun düzenlediği BRICS+ oturumuna katıldı. Bu oturum, 10 ülkeden oluşan BRICS grubu tarafından düzenlendi ve uluslararası güvenlik, sürdürülebilir kalkınma ve küresel yönetişim konularını ele aldı. Oturumda, BRICS üyesi ülkelerin yanı sıra Türkiye dahil 15 konuk ülkenin Dışişleri Bakanları da hazır bulundu.

Fidan, Nijniy Novgorod kentinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Bu görüşmede, ikili ve bölgesel ilişkiler ele alındı ve Türkiye açısından önemli olan ekonomik konular gündeme getirildi. İki bakan, Gazze’deki son durumu da değerlendirdi.

Fidan’ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile de görüşmesi bekleniyor. Bu görüşme, Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin geleceği açısından büyük önem taşıyor.