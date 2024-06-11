Bist 100
10.129,49 1%
DOLAR
32,39 0,19%
EURO
34,8 -0,21%
ALTIN
2.390,45 0,04%

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Rusya temasları ve beklenen Putin görüşmesi hakkında en son bilgiler haberimizde.

Yayın Tarihi: 11.06.2024 13:08
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 13:08
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek!

Putin, bugün Hakan Fidan ile görüşecek:  İşte beklenen toplantının detayları

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir görüşme gerçekleştirecek. Bu önemli görüşme, Fidan’ın Rusya’daki temaslarının bir parçası olarak Nijniy Novgorod kentinde gerçekleşecek.

Fidan, BRICS grubunun düzenlediği BRICS+ oturumuna katıldı. Bu oturum, 10 ülkeden oluşan BRICS grubu tarafından düzenlendi ve uluslararası güvenlik, sürdürülebilir kalkınma ve küresel yönetişim konularını ele aldı. Oturumda, BRICS üyesi ülkelerin yanı sıra Türkiye dahil 15 konuk ülkenin Dışişleri Bakanları da hazır bulundu.

Fidan, Nijniy Novgorod kentinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Bu görüşmede, ikili ve bölgesel ilişkiler ele alındı ve Türkiye açısından önemli olan ekonomik konular gündeme getirildi. İki bakan, Gazze’deki son durumu da değerlendirdi.

Fidan’ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile de görüşmesi bekleniyor. Bu görüşme, Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin geleceği açısından büyük önem taşıyor.

İLGİLİ HABERLER

O şartı sağlayan öğrencilere 5000 TL ulaşım desteği! Şartlar açıklandı

Akbank sabah 09.00’da duyurdu! Her alışverişin yüzde 10’u bedavaya gelecek

Alışveriş daha keyifli olacak! İnternetten alışveriş yapanlara 550 TL ek ödeme!

Gazi Üniversitesi KPSS 60 puanla personel alımı yapıyor! Büro personeli, sekreter...

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
6
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak
7
KPSS'den düşük puan alanlara iş kapısı açıldı! Bakanlık çok sayıda personel alımı yapacak

Dalga dalga gelip dalgalanacak! O illerde yaşayanlara flaş uyarı geldi

Son dakika 17.000 TL kararı verildi! En düşük emekli maaşı asgari ücrete tamamlanıyor!

İŞ Bankası SMS ile duyurdu! O işlemler yapılamayacak: Tüm müşteriler dikkat!

Alışveriş daha keyifli olacak! İnternetten alışveriş yapanlara 550 TL ek ödeme!

İş arayanların fırsat ayağına geldi! 36 ilde kaymakamlıklara personel alımı yapılacak

Erken emeklilikte yeni kapı aralandı! O miktarı ödeyen erken emeklilik biletini kapacak

Gazi Üniversitesi KPSS 60 puanla personel alımı yapıyor! Büro personeli, sekreter...

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklileri dikkat! 81 ildeki tüm emeklilere tarih verildi

Asgari ücretlilerin haberi dahi yok! Maaşlarından 4 bin 226 TL eksildi

Özel sektör çalışanlarına 10 gün içinde okkalı ödeme! Herkes bu parayı alacak

Akbank sabah 09.00’da duyurdu! Her alışverişin yüzde 10’u bedavaya gelecek

O şartı sağlayan öğrencilere 5000 TL ulaşım desteği! Şartlar açıklandı